Також у Британії переконані, що проміжок між другим і бустерним (третім) щепленням варто скоротити з 6 до 3 місяців. А все через нові мутації коронавірусу.

Радники уряду Британії з питань вакцинації заявили, що потрібно повторно щеплювати проти коронавірусу всіх дорослих та скоротити перерву між дозами.

Як пише ВВС, наразі бустерну дозу радять робити через 6 місяців після другого щеплення. Втім у Британії переконані, що цей проміжок варто скоротити до 3 місяців.

Дітей віком від 12 до 15 років також радять запросити на другу дозу через 3 місяці після першої.

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Крім цього, як наголосили в уряді, ревакцинацію слід запропонувати всім людям старше 18 років, а не лише групі ризику. Все це заради того, щоб допомогти зупинити потенційну хвилю, викликану новим штамом Омікрон.

"З будь-якою вакциною під час пандемії ми отримуємо найбільшу користь для окремих людей і суспільства. Ми хочемо забезпечити бустерні дози досить рано, щоб підготуватись до будь-якої можливої ​​хвилі", – заявив професор Вей Шен Лім.

Зазначимо, у Британії виявили випадки зараження новим ковід-штамом Омікрон. Агентство охорони здоров’я країни повідомили, що останні два випадки пов'язані із подорожами до ПАР.

Коронавірус у Британії: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко