Дослідження показали, що антитіла, які з'являються після щеплення, здатні блокувати індійську мутацію коронавірусу.

Випробування двох вакцин показали, що вони дають імунітет від варіанту коронавірусу SARS-C0V-2, який охопив Індію. Однак, вчені також виявили, що ця мутація більш стійка до антитіл, ніж попередні форми інфекції.

Як пише Nature, імунолог Мегул Сутар з Університету Еморі в штаті Джорджия, який очолив дослідження, запевнив: "Ці вакцини працюють". Однак, результати підкреслюють потребу продовження спостережень за тим, як вакцини діють на мутації SARS-CoV-2, які часто відбуваються в дуже важливих білках так званих шипів. Саме за допомогою них вірус проникає в людські клітини.

"Через спектр мутацій, які накопичились в білках шипів, антитіла просто вже не працюють так само добре, як раніше", - сказав Сутар.

Читайте такожReuters: Індія призупинить експорт вакцини від COVID-19 до жовтняМутація коронавірусу B.1.617 була вперше виявлена в Індії минулого жовтня. Цього ж року новий варіант швидко поширився в низці індійських штатів, а також був виявлених в ще 40 країнах світу. Підтипи B.1.617.1 й B.1.617.2 дедалі частіше виявляли в Індії впродовж останніх місяців. В обох версіях мутації пов'язані з підвищеною заразністю. Через те, що індійський штам швидко поширюється, вчені намагаються з'ясувати, чи він не зведе до нуля всю користь вакцин від COVID-19.

Для свого експерименту Сутар і його команда використали коронавірус B.1.617.1. Тож їхня робота вважається "золотим стандартом" перевірки ефективності вакцини. Дослідники поєднали вірус з насиченою антитілами сироваткою крові, взятою у людей, які зробили щеплення або за допомогою вакцини Pfizer, або Moderna. Обидва препарати базують на технології мРНК. Таким чином, вчені спробували перевірити, на скільки добре антитіла, створені вакцинами, можуть "нейтралізувати" вірус, тобто заблокувати його здатність заражати клітини.

Дані команди свідчать, що антитіла, створені вакцинами, у 7 разів менш ефективні проти штаму B.1.617.1, ніж проти попередніх версій коронавірусу. Разом з тим, антитіла, взяті у всіх 25 щеплених людей, так чи інакше були здатні блокувати інфекцію.

Коронавірусна криза в Індії

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Переклад: Лесь Димань