Випробування двох вакцин показали, що вони дають імунітет від варіанту коронавірусу SARS-C0V-2, який охопив Індію. Однак, вчені також виявили, що ця мутація більш стійка до антитіл, ніж попередні форми інфекції.
Як пише Nature, імунолог Мегул Сутар з Університету Еморі в штаті Джорджия, який очолив дослідження, запевнив: "Ці вакцини працюють". Однак, результати підкреслюють потребу продовження спостережень за тим, як вакцини діють на мутації SARS-CoV-2, які часто відбуваються в дуже важливих білках так званих шипів. Саме за допомогою них вірус проникає в людські клітини.
"Через спектр мутацій, які накопичились в білках шипів, антитіла просто вже не працюють так само добре, як раніше", - сказав Сутар.
Читайте такожReuters: Індія призупинить експорт вакцини від COVID-19 до жовтняМутація коронавірусу B.1.617 була вперше виявлена в Індії минулого жовтня. Цього ж року новий варіант швидко поширився в низці індійських штатів, а також був виявлених в ще 40 країнах світу. Підтипи B.1.617.1 й B.1.617.2 дедалі частіше виявляли в Індії впродовж останніх місяців. В обох версіях мутації пов'язані з підвищеною заразністю. Через те, що індійський штам швидко поширюється, вчені намагаються з'ясувати, чи він не зведе до нуля всю користь вакцин від COVID-19.
Для свого експерименту Сутар і його команда використали коронавірус B.1.617.1. Тож їхня робота вважається "золотим стандартом" перевірки ефективності вакцини. Дослідники поєднали вірус з насиченою антитілами сироваткою крові, взятою у людей, які зробили щеплення або за допомогою вакцини Pfizer, або Moderna. Обидва препарати базують на технології мРНК. Таким чином, вчені спробували перевірити, на скільки добре антитіла, створені вакцинами, можуть "нейтралізувати" вірус, тобто заблокувати його здатність заражати клітини.
Дані команди свідчать, що антитіла, створені вакцинами, у 7 разів менш ефективні проти штаму B.1.617.1, ніж проти попередніх версій коронавірусу. Разом з тим, антитіла, взяті у всіх 25 щеплених людей, так чи інакше були здатні блокувати інфекцію.
Коронавірусна криза в Індії
- В індійських мегаполісах ситуація з коронавірусом вийшла з-під контролю: від хвороби щодня помирають тисячі людей - їх не встигають ховати.
- Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що друга хвиля смертельного коронавірусу в Індії була викликана "ідеальним" поєднанням масових зібрань, низьким рівнем вакцинації та більш заразними штамами вірусу.
- Експерти бояться, що катастрофа в Індії через COVID-19 може бути страшнішою, ніж здається.
- Кабінет міністрів України з 2 травня заборонив перетинати державний кордон іноземцям, які прибули з Індії.
- Лідер індійської опозиції Рахул Ганді зажадав, щоб уряд терміново вакцинував всю країну для приборкання другої хвилі епідемії коронавірусу.
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