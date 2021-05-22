Таке рішення передбачає значні обмеження на поїздки, які набудуть чинності з неділі, 23 травня.

Німеччина відкоригувала класифікацію країн за ризиком зараження коронавірусом. В результаті цього Великобританію внесли в категорію найвищого ризику через поширення індійського штаму коронавірусу в країні.

Про це пише DW.

Таке рішення передбачає значні обмеження на поїздки, які набудуть чинності з неділі, 23 травня.

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Зокрема, з Великобританії до Німеччини дозволять в'їзд тільки для громадян і резидентів ФРН. Також після прибуття до Німеччини людям необхідно буде дотримуватися двотижневого карантину. Його тривалість може зменшитися після негативного тесту на коронавірус.

Коронавірус в Німеччині: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко