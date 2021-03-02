У Британії виступають категорично проти жорстких рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо обмежень для вейпінгу. Адже через них не лише понад 2,4 млн британських вейперів можуть опинитися "поза законом", але обмеження вейпінгу також можуть різко збільшити кількість смертей від тютюнокуріння.

Про це пише британський таблоїд The Sun.

Як випливає зі звіту Комітету регулювання тютюну ВООЗ, жорсткі обмеження повинні бути націлені на відкриті системи вейпінгу, які дозволяють "користувачеві контролювати особливості пристрою та інгредієнти рідин, які використовуються".

Клів Бейтс, фахівець з боротьби з тютюном та колишній керівник антитютюнової групи ASH, заявив: "Пропозиції ВООЗ є абсолютно безвідповідальні і дивні. Якщо держави сприймуть їх серйозно, вони по суті захищатимуть торгівлю сигаретами, заохочуватимуть куріння та збільшуватимуть поширення раку, хвороб серця та легенів".

З ним згоден і експерт Університету Королеви Марії (Лондон) Петер Хайєк: "Немає жодних доказів високої залежності від вейпінгу. Проте є чіткі докази, що електронні сигарети допомагають курцям кинути курити".

Хоча і британські, і українські вчені визнають, що електронні сигарети та інші альтернативні нікотинові вироби, де відсутній процес горіння, не є повністю безпечними для здоров'я, водночас вони впевнені, що такі товари набагато безпечніші за традиційні сигарети.

"Основна причина захворювань і передчасних смертей - токсини й канцерогени сигаретного диму, а не нікотин. Наприклад, нікотинозамісна терапія не збільшує кількість випадків серцево-судинних захворювань навіть при тривалому використанні. Тому якщо пацієнт не може кинути палити, слід звернути увагу на товари бездимного нікотину - в т.ч. електронні сигарети і системи нагрівання тютюну", - радить науковий співробітник Інституту кардіології ім. Стражеско, експерт МОЗ України з медичної допомоги при відмові від куріння, доктор медичних наук Олена Кваша.

Дослідження Інституту кардіології ім. Стражеско показало, що перехід із традиційних сигарет на альтернативні системи доставки нікотину дозволяє уникнути порушень транспортної функції крові (постачання корисними речовинами та киснем клітин і тканин), пошкодження стінок судин і розвитку холестеринового навантаження.

Також експерти Інституту кардіології, порівнявши толерантність до фізичних навантажень курців і користувачів електронних сигарет і систем нагрівання тютюну, зробили висновок, що "використання альтернатив при повній відмові від куріння покращує здатність витримувати фізичні навантаження, що є позитивною ознакою щодо профілактики захворювань серцево-судинної системи".

Крім кардіологів перехід з традиційних сигарет на електронні та на системи нагрівання тютюну підтримують і лікарі інших спеціалізацій. Наприклад, дерматолог Тетяна Святенко радить обмежити вплив тютюнопаління на шкіру, пропонуючи, якщо людина не здатна кинути палити, "нікотинозамісну терапію або перехід на альтернативні товари, які виключають дію тютюнового диму".

У свою чергу лікар-парадонтолог, професор Юлія Чумакова повідомляє, що "на прикладі пацієнтів, які перейшли з тютюнопаління на альтернативи, можна відмітити менш сильне нашарування на зубах, повну відсутність пігментації ясен, що завжди є в жінок, які курять, а також відсутність гіперкератозу слизової. Також важлива відсутність "запаху курця", що завжди має місце при видиханні тютюнового диму".

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Автор: УНІАН