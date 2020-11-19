Зазначається, що для дітей серйозну загрозу несуть пов'язані з пандемією перебої в роботі ключових служб і стрімко зростаючий рівень бідності.

У ЮНІСЕФ стурбовані появою "втраченого покоління" через COVID-19. Через пандемію до кінця року у приблизно семи мільйонів дітей до п'яти років будуть діагностовані ознаки виснаження.

Про це йдеться у звіті міжнародної організації, пише РБК-Україна.

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На думку експертів дитячого фонду ООН, під загрозою перебуває майбутнє цілого покоління через "довгостроковий вплив" пандемії на їхню освіту, харчування і загальне благополуччя.

Зазначається, що для дітей серйозну загрозу несуть пов'язані з пандемією перебої в роботі ключових служб і стрімко зростаючий рівень бідності.

За даними експертів організації, закриття шкіл тим чи іншим чином вплинуло на 572 мільйони учнів (33%) в 30 країнах світу.

Згідно зі звітом, через наслідки пандемії до кінця 2020 року у приблизно семи мільйонів дітей у віці до п'яти років будуть діагностовані ознаки виснаження або гострого недоїдання (приріст у 14%).

Фахівці припускають, що це призведе до появи більш ніж 10 тисяч додаткових випадків дитячої смертності на місяць в основному в країнах Африки і в Південній Азії.

"Майбутнє цілого покоління перебуває під загрозою", - підкреслила виконавчий директор фонду Генрієтта Форе.

Нагадаємо, в травні в ЮНІСЕФ заявляли, що в результаті пандемії коронавірусу в Україні значно зросте рівень бідності. Фахівці Фонду спрогнозували два сценарії розвитку ситуації.

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Автор: УНІАН