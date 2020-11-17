Серед продуктів для мозку значиться кава. Вживання помірної кількості кави або чаю з кофеїном допомагає мозку зберігати концентрацію і пильність.

Суперпродукти корисні для загального здоров'я людини, але деякі краще підтримують здоров'я мозку, ніж інші. Варто знати про те, які саме продукти можуть допомогти зберегти гостроту розумових здібностей, навіть коли людина старіє.

Читайте такожНазвано п'ять найкращих продуктів для нервової системиПідтримувати мозок у відмінній формі можна, додаючи в щоденний раціон такі суперпродукти:

Жирна риба

Жирна риба, така як лосось, скумбрія і тунець, сповнена жирних кислот омега-3. Це здорові ненасичені жири, які зазвичай вітаються за їх захисну дію від серцевих захворювань.

Темний шоколад

Не всі види шоколаду погані. Деякі з них, наприклад темний шоколад, неймовірно корисні для мозку, багато в чому завдяки великій кількості флавоноїдів в какао. Флавоноїди - це група органічних сполук, що містяться в багатьох рослинних продуктах.

Горіхи і насіння

Для веганів і вегетаріанців горіхи і насіння - ідеальні замінники жирної риби, багаті омега-3. На додаток до високого вмісту омега-3 горіхи і насіння також містять велику кількість вітаміну Е, мікроелемента, що володіє антиоксидантними властивостями.

У мозку вітамін E захищає клітини від окисного стресу і запалення. Дослідження також показують, що вітамін Е може знизити ризик вікового зниження когнітивних функцій.

Кава

Вживання помірної кількості кави або чаю з кофеїном допомагає мозку зберігати концентрацію і пильність. Кофеїн робить це шляхом блокування аденозину, речовини в мозку, що викликає сонливість.

Яйце

Яйця, особливо яєчні жовтки, багаті вітамінами та мінералами, які відіграють важливу роль у підтримці здоров'я мозку. Наприклад, вважається, що фолієва кислота захищає від депресії і розумової втоми. Тим часом, вітамін К пов'язаний з кращою пам'яттю.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН