Люди можуть відчувати смуток і пригніченість, а також надію і цікавість в один і той же час, відзначили вчені.

Нове дослідження показує, що слова підтримки близькій людині, яка опинилася в біді, можуть мати величезне значення. В рамках роботи учасники описали вченим реальний інцидент, який їх розлютив.

Читайте такожКоронавірусний карантин став причиною важкої депресії серед населення-опитуванняКоли дослідники не виявили підтримки або розуміння гніву, який описували учасники, оповідачі показали зниження позитивних емоцій. Але коли дослідники встали на бік учасників, їхні позитивні емоції виявилися незмінними. Робота була представлена в Journal of Positive Psychology, передає medikforum.

Точно так само учасники дослідження повідомили про падіння свого загального настрою, коли вони згадали про провокуючу гнів подію, і тільки ті, кому надали підтримку, повідомили про відновлення настрою до вихідної точки.

"Дуже важливо допомогти людям впоратися з депресією, тривогою і страхом, але також важливо допомогти людям проявити цікавість, любов, гнучкість і оптимізм. Люди можуть відчувати смуток і пригніченість, а також надію і цікавість в один і той же час", - розповідає Дженніфер Чівенс, старший автор дослідження, професор психології Університету штату Огайо.

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Автор: УНІАН