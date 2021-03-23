Вони виявили, що якщо вправа виконується в другій половині дня, ефект кофеїну більш помітний, ніж вранці.

Вчені з відділу фізіології Університету Гранади (UGR) виявили, що кофеїн (близько 3 мг / кг, еквівалент міцної кави), що вживається за півгодини до аеробних вправ, значно збільшує швидкість спалювання жиру.

Читайте такожАвстралійські вчені визначили небезпечну дозу кавиУ дослідженні, опублікованому в журналі Міжнародного товариства спортивного харчування, вчені намагалися визначити, чи дійсно кофеїн - одна з найбільш часто вживаних ергогенних речовин для поліпшення спортивних результатів - підсилює окислення або «спалювання» жиру під час тренування. Незважаючи на те, що його вживання у вигляді добавок дуже поширене, наукових доказів його корисних властивостей мало, передає medikforum.

"Рекомендація виконувати ранкові вправи натщесерце, щоб збільшити окислення жирів, є звичайним явищем. Однак цій рекомендації може не вистачати наукової основи, оскільки невідомо, чи пов'язано це збільшення з ранковими вправами чи через відмову від їжі протягом більш тривалого періоду часу", - пояснює провідний автор дослідження Франсіско Хосе Амаро - Гахете.

«Результати нашого дослідження показали, що прийом кофеїну за 30 хвилин до виконання аеробного навантаження збільшує максимальне окислення жирів під час вправ незалежно від часу доби», - пояснює вчений.

При цьому, було підтверджено існування добових коливань окислення жирів під час вправ, причому значення були вищі вдень, ніж вранці, при рівних годинах голодування.

Ці результати також показують, що кофеїн збільшує окислення жирів під час ранкових вправ аналогічно тому, як це спостерігається без вживання кофеїну в другій половині дня. Таким чином, результати дослідження показують, що поєднання прийому кофеїну і аеробних вправ, що виконуються з помірною інтенсивністю в другій половині дня, є оптимальними для людей, які прагнуть збільшити спалювання жиру під час фізичних вправ.

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Автор: Ірина Погоріла