Нові протиепідемічні вимоги набули чинності на тлі збільшення кількості хворих на COVID-19.

У Чехії громадян зобов'язали носити на роботі респіратори.

Вимоги передбачені новими протиепідемічними обмеженнями, які набули чинності в країні сьогодні, повідомляє Радіо Прага.

Не носити респіратори на роботі можуть тільки ті, хто перебуває в офісі один, а також особи, які перебувають одночасно в одному і тому ж місці, але на відстані 1,5 метра один від одного. Обов'язкове носіння респіраторів на масових заходах незалежно від кількості учасників, в громадському транспорті і магазинах.

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Разом з тим період самоізоляції буде скорочений до семи днів для тих, хто перебував у контакті з інфікованим. Однак він може закінчитися лише з негативним результатом ПЛР-тесту. Досі людей з підозрою на інфекцію поміщали на карантин на два тижні.

За даними радіостанції, в суботу, 23 жовтня, в Чехії був зареєстрований 2 тис. 751 новий випадок інфікування COVID-19 - найбільший показник за вихідний день з 27 березня. Також значно збільшилася кількість госпіталізацій хворих з COVID-19. Останнім часом стає дедалі більшає також кількість хворих на 100 тисяч населення.

Раніше, як писав УНІАН, у Чехії антивакцинатори оплачуватимуть вартість тестування на COVID-19 з власної кишені.

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Автор: Вікторія Токарєва