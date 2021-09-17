Раніше влада країни ухвалила закон, що запроваджує обов'язкову вакцинацію всіх медичних працівників.

У Франції 3 тисячі нещеплених проти COVID-19 медиків відсторонили від роботи.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зокрема, до однієї з лікарень Ніцци не пустили 400 медпрацівників. А в медичному закладі міста Монтелімар відсторонили всіх анестезіологів, тому там довелося відкладати планові операції.

Обов'язкова вакцинація медиків у Франції

Раніше у Франції ухвалили закон, що запроваджує спеціальні санітарні перепустки для поїздок всередині країни та відвідування ресторанів, а також обов'язкову вакцинацію всіх медичних працівників.

Загалом це 2,5 млн жителів, серед яких нещеплених близько 300 тисяч.

Нововведення спричинили протести у країні. Деякі медики навіть оголошували голодування. Однак французька влада впевнена, що більшість медичних працівників все одно погодиться на вакцинацію.

Читайте такожУ ВООЗ заявили, що викорінити коронавірус не вдасться через його постійну мутаціюТим часом Італія першою в Європі з 15 жовтня запроваджує обов'язкову вакцинацію для працівників всіх професій. Щоб потрапити на фабрики, в офіси, професійні студії та будь-які інші робочі місця працівникам необхідно мати "зелені перепустки": державні та комерційні компанії призначатимуть відповідального за їх перевірку. Працівників без перепусток планують штрафувати, але не звільняти.

Раніше УНІАН повідомляв, що відвідувача однієї з італійських піцерій оштрафували на 400 євро. Все тому, що він їв у закладі, не маючи COVID-паспорта.

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Автор: Катерина Комолова