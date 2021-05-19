У Канаді науковці створили вакцину проти коронавірусу, що складається з рослинних елементів. Препарат пройшов першу фазу клінічних випробувань.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nature Medicine, група канадських науковців у сфері молекулярної біології розробила першу вакцину проти коронавірусу, що виробляється за допомогою генно-модифікованих рослин.
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Створений дослідниками препарат є набором з вірусоподібних частинок, котрі складаються з фрагментів оболонки коронавірусу.
Ефективність препарату перевірили на групі з 200 добровольців віком від 18 до 49 років, у Монреалі та Квебеку.
Як уточнюється, отримані результати показали, що вакцина не викликала значних побічних ефектів, окрім втоми в одного з учасників дослідження.
Нагадаємо, для жителів Канади, які вакциновані від коронавірусу, послаблять карантинні обмеження. Їм дозволять збиратися в приміщенні й на відкритому повітрі та займатися спортом.
Вакцинація проти коронавірусу: що відомо
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