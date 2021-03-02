Канадський уряд замовив 2 млн доз вакцини Covishield, яка прибуде з Індії в найближчі тижні.

Влада Канади офіційно зареєструвала для використання вакцину від коронавірусу Covishield, яка виробляється в Індії.

Читайте такожКанада отримала першу партію вакцини проти коронавірусу (фото)Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті канадського уряду. "Covishield отримав дозвіл на використання відповідно до тимчасового розпорядження щодо імпорту, продажу та реклами ліків для використання у зв'язку з COVID-19. Як крайній захід для забезпечення більш раннього доступу до вакцин в контексті глобальної пандемії, компанія Verity Pharmaceuticals Inc. на даний момент пропонує флакони і коробки з вакцинами, марковані загальною назвою продукту та інформацією", - йдеться в заяві.

Відзначається, що вакцина призначена для активної імунізації осіб старших 18 років для профілактики коронавірусної хвороби. Також вказується, що Covishield має таку ж схему показань і вакцинації, як вакцина AstraZeneca.

Канадський уряд замовив 2 млн доз вакцини Covishield, яка прибуде з Індії в найближчі тижні.

Канада зараз використовує для вакцинації препарати AstraZeneca і Pfizer.

Україна також отримала 500 тис. доз вакцини Covishield і почала перший етап вакцинації. Крім цього, протягом першого півріччя в Україну може надійти від 2,2 до 3,7 млн доз цієї вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX.

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Автор: УНІАН