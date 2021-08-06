Китай усіляко приховує важливі дані щодо коронавірусу від світової спільноти.

Американські науковці досліджують роздобуті розвідкою дані з Уханьської лабораторії в Китаї про перший у світі спалах коронавірусу, який стався в цьому регіоні.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Документи містять гігантський перелік генетичних даних, узятих зі зразків вірусу, вивчених у китайській лабораторії.

Невідомо, як і коли розвідки дістали секретну інформацію. Один зі співрозмовників припустив, що США просто зламали сервери.

Читайте такожКомпанія Moderna заявила про необхідність третьої дози вакциниПри цьому у Сполучених Штатах уже зіштовхнулися з проблемою щодо підбору кадрів, оскільки спецслужбам потрібні не тільки урядові вчені, котрі тямлять у розшифруванні складного генетичного секвенування і котрі мають належний рівень допуску, а й фахівці, котрі розмовляють мандаринським діалектом.

Вчені намагаються встановити, яким чином вірус перейшов від тварини до людини і яка імовірність, що COVID-19 поширився через лабораторний збій.

Деякі науковці скептично ставляться до цього, оскільки важлива інформація може бути на тих зразках, які до американської розвідки не потрапили.

Дослідження отриманих зразків буде недостатньо, щоби довести походження коронавірусу, але офіційним особам все одно треба буде зібрати воєдино інші контекстні підказки, аби встановити істину.

"Найціннішими технічними даними в цьому сенсі є генетичні послідовності, записи у базі даних і контекстна інформація про походження зразків, часу й місця їхнього взяття", – пояснив один зі співрозмовників телеканалу, знайомий з розслідуванням.

Експерти ВООЗ ще на початку 2020 року прибули в Ухань, щоб встановити витоки появи інфекції. Експерти організації назвали малоймовірною версію лабораторного походження COVID-19.

Навесні й на початку літа в американських ЗМІ стали з'являтися матеріали про ознаки витоку COVID-19 з лабораторії в Ухані. Тоді президент США Джо Байден зажадав від розвідки посилити збір даних, які стосуються походження COVID-19.

22 липня заступник глави Нацкомісії з охорони здоров’я Китаю Цзен Ісінь заявив, що країна не співпрацюватиме з ВООЗ в рамках другого етапу дослідження походження вірусу.

Також у Китаї продовжують заперечувати, що кілька співробітників Уханьського інституту вірусології захворіли на невідомий вірус незадовго до задокументованих перших випадків COVID-19 в регіоні.

Цьому передувала заява глави ВООЗ, що передчасно виключати версію про те, що коронавірус поширився через витік в лабораторії.

Автор: Яна Ставська