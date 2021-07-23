В Ізраїлі з початку серпня скасовують безкоштовне тестування на коронавірус для невакцинованих.
Про це повідомляє newsru.co.il.
Як пояснив глава уряду Нафталі Беннет, рішення про введення платних тестів прийнято ще й для того, щоб стимулювати громадян зробити щеплення.
"Немає причин, з яких держава б продовжувала оплачувати тести тих, хто відмовляється вакцинуватися, з грошей інших платників податків", - заявив він.
За словами глави уряду, ті, хто відмовляються вакцинуватися, наражають на небезпеку не тільки себе, але й оточення.
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