Рішення про введення платних тестів прийнято ще й для того, щоб стимулювати громадян зробити щеплення, зазначив глава уряду.

В Ізраїлі з початку серпня скасовують безкоштовне тестування на коронавірус для невакцинованих.

Про це повідомляє newsru.co.il.

Як пояснив глава уряду Нафталі Беннет, рішення про введення платних тестів прийнято ще й для того, щоб стимулювати громадян зробити щеплення.

"Немає причин, з яких держава б продовжувала оплачувати тести тих, хто відмовляється вакцинуватися, з грошей інших платників податків", - заявив він.

За словами глави уряду, ті, хто відмовляються вакцинуватися, наражають на небезпеку не тільки себе, але й оточення.

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Автор: Світлана Закелова