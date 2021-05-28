Зараз вакцину BioNTech/Pfizer застосовують лише до осіб старше 16 років / фото ua.depositphotos.com
У Німеччині планують надати можливість з 7 червня робити щеплення від коронавірусу і підліткам віком від 12 років.
Про це пише DW.
Канцлер ФРН Анґела Меркель повідомила, що це стане можливим, коли Європейське агентство з лікарських засобів дозволить застосовувати вакцину BioNTech/Pfizer для молодшої вікової групи.
Проведення наради щодо дозволу з використання цієї вакцини для підлітків віком від 12 років заплановано на 28 травня.
Читайте такожУ Бразилії виявили нову мутацію коронавірусуНагадаємо, що зараз вакцина Pfizer-BioNTech дозволена для використання у віці старше 16 років
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