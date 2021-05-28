Експерти мають ухвалити рішення 28 травня.

У Німеччині планують надати можливість з 7 червня робити щеплення від коронавірусу і підліткам віком від 12 років.

Про це пише DW.

Канцлер ФРН Анґела Меркель повідомила, що це стане можливим, коли Європейське агентство з лікарських засобів дозволить застосовувати вакцину BioNTech/Pfizer для молодшої вікової групи.

Проведення наради щодо дозволу з використання цієї вакцини для підлітків віком від 12 років заплановано на 28 травня.

Читайте такожУ Бразилії виявили нову мутацію коронавірусуНагадаємо, що зараз вакцина Pfizer-BioNTech дозволена для використання у віці старше 16 років

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Автор: Людмила Жерновська