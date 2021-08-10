Трагедія сталася через поломку кисневої системи, яка перебувала в зношеному стані. Відомо, що у медзакладі також лікували хворих на коронавірус.

У лікарні російського міста Владикавказ (Північна Осетія) через перебій з подачею кисню померли дев'ять пацієнтів. За попередніми даними, причиною збою став порив підземної труби, яка перебувала в зношеному стані.

Як пише MK.ru, усі загиблі були у важкому стані та потребували штучної вентиляції легень.

Трагедія сталася через поломку кисневої системи, яка перебувала під землею. Відомо, що у медзакладі також лікували хворих на коронавірус.

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На момент аварії до ШВЛ були підключені 13 осіб – усі вони перебували у важкому стані та не могли дихати самостійно.

Як заявили місцеві лікарі, вони "оперативно відреагували на поломку". Та це не врятувало життя 9 пацієнтів. Інших хворих забезпечують киснем за допомогою резервних балонів.

Інформацію про зламану кисневу систему та загибель пацієнтів в лікарні Владикавказа підтвердили в уряді та МОЗ Північної Осетії.

"В результаті поламання кисневої системи померли дев'ять осіб",- повідомили в прес-службі уряду.

У МОЗ також уточнили, що померлі пацієнти на момент припинення подачі кисню були у важкому стані.

Загалом у лікарні була 651 особа, з них 308 пацієнтів мали підтверджений діагноз COVID-19.

За фактом загибелі дев'яти пацієнтів Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу.

Раніше, як повідомляв УНІАН, у Росії виявили випадок максимального зараження коронавірусом. Чоловік інфікував COVID-19 понад 1 500 осіб. Як саме він це зробив – не повідомляють.

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Автор: Вікторія Гордієнко