Губернатор Айдахо Бред Літтл підписав закон про заборону переривання вагітності після того, як у плода з'явилося серцебиття.

Влада американських штатів Айдахо і Арізона ввела обмеження на аборти.

Читайте такожБайден скасував запроваджені Трампом обмеження на доступ до абортівГубернатор Айдахо Бред Літтл підписав закон про заборону переривання вагітності після того, як у плода з'явилося серцебиття — тобто на п'ятому–шостому тижні. Губернатор Арізони Дуг Дьюсі підписав закон про заборону абортів виключно через наявність генетичних відхилень у плода.

"Штат Айдахо цінує життя найневинніших — наших дітей... сотні і сотні дітей гинуть щорічно в Айдахо в результаті абортів, це неймовірна трагедія", - йдеться в заяві губернатора. Як виняток передбачені медичні показання або вагітність в результаті згвалтування або інцесту, передає kommersant.

У законі штату Арізона є заборона на аборти при генетичних відхиленнях у плода. Як виняток передбачаються несумісні з життям відхилення або ризик для здоров'я або життя матері. За порушення передбачено тюремне ув'язнення.

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Автор: Ірина Погоріла