Попередні дані свідчать, що додаткова вакцинація проти COVID-19 допомагає посилити захист від "Омікрону".

З 43 відомих випадків заражень штамом коронавірусу "Омікрон" у США більшість виявлено у щеплених осіб. Симптоми хвороби переважно не були тяжкими.

Про це під час брифінгу повідомила директор Центрів США з контролю і профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенські, передає Голос Америки.

80% відомих випадків інфікування штамом "Омікрон" у США виявлено в осіб, які пройшли повну вакцинацію, шестеро раніше перехворіли на COVID-19. Майже у всіх хвороба проявлялась у легкій формі, повідомила Валенські. Вона зазначила, що легка форма хвороби відповідає очікуванням для вакцинованих осіб. Один захворілий потребував дводенного лікування в стаціонарі.

Перший випадок зараження штамом "Омікрон" у США було виявлено 1 грудня 2021 року. Найперше повідомлення про симптоми серед 43 досліджуваних випадків "Омікрону" було зареєстровано 15 листопада, повідомили в CDC.

Наразі більш як 99,9% випадків інфікування коронавірусом у США припадає на штам "Дельта", наголосили епідеміологи.

Щоб стримати поширення коронавірусу CDC наголошує на необхідності вакцинації, дотримання маскового режиму, провітрювання приміщень, карантину та ізоляції.

"Хоча ми не маємо всіх відповідей щодо штаму "Омікрон", попередні дані вказують, що додаткова вакцинація проти COVID-19 допомагає посилити захист від "Омікрону", - додала Валенські.

Штам коронавірусу "Омікрон": що про нього відомо

Новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявлено в Південній Африці 24 листопада. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон".

Цей штам має 32 мутації, що викликає занепокоєння в епідеміологів.

Станом на 9 грудня в Україні не було виявлено випадків COVID-19, спричинених новим штамом "Омікрон".

Автор: Вікторія Токарєва