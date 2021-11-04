Напередодні в Греції зафіксували майже 7 тис. нових випадків CОVID-19 - це один з найвищих показників з початку року.

В Афінах кілька сотень медиків і соцпрацівників влаштували мітинг проти обов'язкової вакцинації.

Це сталося після того, як грецький уряд анонсував додаткові обмеження для невакцинованих громадян. Зокрема, нещеплених працівників лікарень і соцустанов погрожують усувати від роботи. Цим обурилися медичні профспілки.

У Греції в даний час щеплено понад 60% дорослого населення. Напередодні там зафіксували майже 7 тис. нових випадків CОVID-19 - це один з найвищих показників з початку року.

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Крім того, спалах коронавірусу фіксують в Нідерландах, де повністю вакциновано більше 84% дорослих. Порівняно з минулим тижнем кількість хворих зросла майже вдвічі. З 6 листопада Нідерланди повертають обов'язковий масковий режим в закритих приміщеннях і розширюють кількість закладів, куди пускатимуть тільки з ковід-сертифікатом. У Гаазі проти посилення карантину зібрався стихійний мітинг, що завершився сутичками з поліцією. 13 протестувальників затримали, говориться у сюжеті ТСН.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла