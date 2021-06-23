Представники міністерства охорони здоров'я звинуватили туристів, які прибули з-за кордону, що не дотримувалися правил карантину. Це назвали основною причиною спалаху. Для покарання порушників, ймовірно, будуть введені підвищені штрафи.

В Ізраїлі фіксують новий спалах коронавірусу, де повністю вакцинована понад половина населення. За останню добу там - 125 нових хворих, переважно дітей та підлітків. Хоча донедавна були лише одиничні випадки.

Як йдеться у сюжеті ТСН, за словами чиновників, це – індійський штам, так званий дельта-варіант. Тож, мовляв, щоб запобігти його поширенню, уряд Ізраїлю знову зобов`язав посадовців носити маски в приміщенні, а всім іншим це робити рекомендував. За непокору правилам будуть штрафувати - до п'яти тисяч шекелів (12,8 тисяч гривень).

Також ізраїльтян закликали не їздити за кордон та якомога швидше вакцинувати дітей від 12 років.

Крім того, новий спалах вірусу уряд пов'язує і з припливом туристів в країну, які не дотримуються правил. Особливо збільшилася кількість випадків варіантів Delta.

"Ми вирішили відреагувати так, ніби ми зіткнулися з новою хвилею вірусу", - сказав новий прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет, пише Times of Israel.

За його словами, потрібно зупинити спалах в країні, поки не пізно. У зв'язку з цим вели нові обмеження.

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Оскільки невакцинованими в Ізраїлі залишилися діти і підлітки, вони виявилися більш вразливими. Відомо, що в цьому місяці коронавірусом в Ізраїлі хворіли діти від 10 до 19 років. Тому уряд оголосив про початок вакцинації для дітей від 12 років, додавши при цьому, що вакцинацію потрібно пройти якомога швидше.

Нагадаємо, Ізраїль запровадив нові правила в аеропортах країни. Всіх прибулих зобов'язали носити маски та здавати тести.

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Автор: Вікторія Гордієнко