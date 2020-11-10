Випробування саме цієї вакцини показали, що вона на 90% ефективна.

Американсько-німецька вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19 не надійде у продаж найближчим часом.

Читайте такожЄврокомісія готова закупити 300 мільйонів доз американсько-німецької вакцини від COVID-19Про це пише Reuters.

Зазначається, що її доступність буде обмежена через спеціальні умови зберігання. До того ж вакцина повинна спочатку отримати дозвіл регулюючих органів.

Повідомляється, що компанії Pfizer і BioNTech можуть представити дані про безпеку своєї вакцини до кінця листопада. Після цього необхідно отримати дозвіл для перших поставок.

Першими вакцину отримають співробітники сфери охорони здоров'я та групи ризику.

Випробування саме цієї вакцини показали, що вона на 90% ефективна.

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Автор: УНІАН