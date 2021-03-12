Експерти кажуть, що не виявили ознак того, що поява кров’яних згустків у венах людей якось пов’язана з вакциною від COVID-19.

Країни не повинні припиняти використовувати вакцину від коронавірусу, розроблену AstraZeneca і Оксфордським університетом, через страх, що вона викликає утворення кров'яних згустків. Адже немає жодних ознак того, що це правда, - заявили у ВООЗ.

Як пише BBC, Болгарія, Данія і Норвегія серед країн, які вже поставили на паузу використання цієї вакцини. Але сьогодні прес-секретар ВООЗ Маргарет Гарріс сказала, що зв'язку між щепленнями й підвищенням ризику появи кров'яних згустків немає. За її словами, це "чудова вакцина" і нею варто користуватися далі.

Читайте такожМОЗ Німеччини спростував дані про можливе утворення тромбів після щеплення вакциною AstraZenecаПриблизно 5 мільйонів європейців вже отримали укол вакцини від AstraZeneca. Всього у Європі було приблизно 30 випадків виявлення "тромбоемболічних явищ" (або кров'яних згустків) після вакцинації. Також було повідомлення про те, що 50-річний чоловік помер в Італії після появи у нього тромбозу глибоких вен.

За словами Гарріс, ВООЗ розслідує ці повідомлення, як і у випадку будь-яких питань щодо безпеки. Але жодних взаємозв'язків між щепленням від COVID-19 і проблемами зі здоров'ям не було наразі виявлено. Сьогодні компанія AstraZeneca повідомила, що зафіксована кількість випадків появи згустків крові у вакцинованих людей "значно менша, ніж можна було б очікувати серед загального населення".

"Аналіз наших даних про безпеку, зібраних у більш ніж 10 мільйонів випадків, не показав жодних ознак підвищення ризику розвитку тромбоемболії легеневої артерії або тромбозу глибоких вен", - сказав представник компанії.

Читайте такожЄвропейський регулятор не знайшов зв'язку між смертю громадянки Австрії та вакциною AstraZeneca (відео)Після того, як Болгарія вирішила поставити на паузу використання вакцини AstraZeneca, це зробили також Данія, Ісландія, Норвегія і Таїланд. Італія й Австрія припинили використовувати дози з певної партії в якості заходу безпеки. Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що немає ознак того, що щеплення викликає кров'яні згустки. Інші країни включно з Великою Британією, Німеччиною, Австрією і Мексикою продовжують використовувати вакцину.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Таїланд, ПАР. При цьому влада Німеччини і Франції назвали такі дії необґрунтованими і закликали продовжити застосування препарату.

Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.

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Переклад: Лесь Димань