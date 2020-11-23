Лідери пообіцяли не шкодувати зусиль для забезпечення доступної і справедливої поставки ліків, тестів і вакцин проти COVID-19 "всім людям".

Лідери G20 домовилися забезпечити всім країнам рівний доступ до вакцини від COVID-19.

Про це йдеться в підсумковому комюніке саміту G20, передає Reuters.

Лідери пообіцяли не шкодувати зусиль для забезпечення доступної і справедливої поставки ліків, тестів і вакцин проти COVID-19 "всім людям". Вони сподіваються, що таким чином уникнуть посилення розбіжностей між багатими і бідними у світі на тлі пандемії.

«Ми не пошкодуємо зусиль, щоб забезпечити їх рівноправний доступ для всіх людей», - йдеться в комюніке.

Читайте такожВже через три роки: Білл Гейтс передбачив нову пандемію

Країни G20 також працюватимуть над тим, щоб "захищати життя, надавати підтримку, приділяючи особливу увагу найбільш вразливим, і повертати наші економіки на шлях відновлення зростання, захисту і створення робочих місць для всіх".

Мохаммед аль-Джадаан - міністр фінансів Саудівської Аравії, яка головує на дводенному онлайн-саміті, заявив: "G20 однозначно визнає: якщо ми залишимо якусь країну позаду, ми всі залишимося позаду".

Вакцина від коронавірусу: новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко