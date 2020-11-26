Компанія збирається провести нові клінічні випробування своєї розробки, щоб з'ясувати, наскільки вона ефективна насправді.

Компанія AstraZeneca і Оксфордський університет на початку тижня оголосили, що їхня вакцина від коронавірусу ефективна на 70%. Однак, експерти помітили "аномалію" в результатах її випробування.

Адже у випадку групи добровольців, які чомусь отримали зменшену першу дозу вакцини, її ефективність виявилася значно вищою - до 90%.

Тепер, як пише Bloomberg, компанія AstraZeneca збирається провести додаткові глобальні випробування свого препарату від COVID-19, щоб, зрештою, визначити, наскільки він ефективний. Про це виданню сказав виконавчий директор виробника ліків.

Читайте такожAssociated Press про "аномалію" Оксфордської вакцини: розробники пояснили, чому менша доза раптом дала більший захистНове випробування вакцини від коронавірусу буде запущений замість того, щоб розширювати процес, який вже триває в США. Його метою буде оцінити менше дозування, яке під час попередніх досліджень чомусь дало кращий захист, ніж повна доза. Компанія визнала, що зменшене щеплення добровольцям вводили через помилку.

"Тепер, коли ми виявили те, що схоже на кращу ефективність, ми повинні підтвердити це. Тому нам потрібне додаткове дослідження", - сказав виконавчий директор AstraZeneca Паскаль Соріот.

Він пояснив, що нове міжнародне дослідження буде проходити "швидше, тому що ми знаємо, що ефективність висока, тож знадобиться менша кількість пацієнтів". Соріот не чекає, що Велика Британія і Євросоюз дадуть дозвіл на проведення нового дослідження вакцини від COVID-19. Управління продовольства і медикаментів США не схвалить препарат на основі дослідження, проведеного в інших країнах. Особливо після останніх сумнівів у результатах. Але схвалення вакцини AstraZeneca в деяких інших країнах все ще очікується до кінця року.

Вакцина Оксфордського університету і AstraZaneca: в чому її проблема?

23 жовтня компанія AstraZaneca і Оксфордський університет оголосили, що їхня вакцина від COVID-19 ефективна на 70%.

Це менше, ніж у кокурентів, які оголосили, що їхні розробки досягли 95%-ї ефективності. Однак, все одно вакцина долала поріг на рівні 50% ефективності для схвалення урядовими організаціями.

Однак, як повідомило видання Nature, результати кілінічних випробувань Оксфордської вакцини здивувли експертів. Виявилося, що у добровольців, які спочатку меншу дозу, а потім повну, з'явився кращий захист від коронавірусу, ніж у тих, хто отримав дві повноцінні дози.

Зрештою, в AstraZaneca визнали, що одна з груп отримала зменшену дозу вакцини через випробничу помилку. І оскільки ефективність на рівні 70% була виведена шляхом поєднання даних двох досліджень з різним дозуванням, не зрозуміло, наскільки Оксфордська вакцина ефективна насправді.

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Переклад: Лесь Димань