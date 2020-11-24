Існує кілька пояснень, чому випробування різних доз вакцини дали настільки різний показник ефективності.

Довгоочікувана вакцина від COVID-19 показала обнадійливі, але досить незвичні результати. Препарат, розроблений Оксфордським університетом і фармакологічною компанією AstraZeneca, показав ефективність в середньому на рівні 70% під час третього етапу клінічних випробувань.

Читайте такожУ США анонсували старт вакцинації проти COVID-19 і назвали умовуАле аналіз даних виявив велику різницю в ефективності вакцини залежно від того, яку дозу отримав пацієнт, - пише Nature. Одна група добровольців отримали дві повноцінні дози препарату. І в їхньому випадку ефективність була на рівні 62%. Але інша група отримала меншу першу дозу і повноцінну другу. І тоді ефективність досягала 90%. І це дивує вчених.

Вакцина AstraZeneca і Оксфордського університету зроблена з "аденовірусу", який викликає застуду. Його добули з випорожнень шимпанзе і модифікували так, щоб він не біль більше розмножуватися в клітинах. При зараженні вакцина змушує людські клітини виробляти білки з шипів коронавірусу SARS-CoV-2, які служать головною мішенню для імунної системи при зараженні.

Наразі головний пріоритет - це зрозуміти, чому вакцина демонструє вищу ефективність, якщо перша доза зменшена. Одне з пояснень може ховатися в даних. Масштаби випробувань могли бути не достатніми для оцінки різниці між двома дозуванням. І, на думку вірусолога Масачусетського інституту вуха і носа Гарвардської медичної школи в Бостоні Люка Вандерберге, з появою нових випадків COVID-19 ця різниця в показниках зникне.

Читайте такожNature: Імунітет до коронавірусу може зберігатися більш ніж піврокуВища ефективність була виявлена в результах випробувань, в яких взяли участь 2740 добровольців. Група, в якій вакцина показала себе гірше, складалася з 8895 людей. На думку статистичного епідеміолога Стівена Еванса, справжня ефективність вакцини в групі з кращим показником може становити менше 66%.

Але деякі вчені вважають, що проблема зовсім не у статистичних даних. Імунолог з Оксфордського університету Кеті Евер має два потенційних пояснення. Цілком можливо, що зменшена доза вакцини від COVID-19 більш ефективна, тому що вона симулює імунні T-клітини, які підтримують виробництво антитіл.

Інше потенційне пояснення - імунна система також реагує на вірус шимпанзе у вакцині. Вона атакує не лише білки шипів SARS-CoV-2, а й компоненти вірусного вектора. Цілком можливо, що повноцінна перша доза притуплює реакцію саме на коронавірус. Евер збирається дослідити можливість реакції на вірус шимпанзе.

Читайте такожNewsweek про вакцини від COVID-19: Чим оксфордське щеплення відрізняється від інших і чому воно важливе?Імунолог Інституту Вістар у Філадельфії Хілдегунд Ертл вважає, що таке пояснення має сенс. Оскільки подібний ефект вона спостерігала під час дослідження вакцин від аденовірусу у мишей. Зменшена перша доза теж могла дати кращий захист, ніж повноцінні дві дози. На її думку, зменшений режим провокує швидшу імунну "пам'ять", яку друга доза лише посилює. Тож теоретично, якщо зробити більшу паузу між двома щепленнями, це може вирішити проблему.

Вакцина від коронавірусу: що збирається отримати Україна?

За даними ВООЗ, загалом у світі проводиться близько 700 випробувань вакцини від COVID-19.

Україна є учасником глобальної ініціативи ВООЗ щодо рівного доступу до майбутньої вакцини від коронавірусної хвороби.

16 жовтня заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко інформував, що Україна планує отримати вакцину від коронавірусу компаній AstraZeneca або Novavax після їх реєстрації виробниками та перекваліфікації ВООЗ.

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Переклад: Лесь Димань