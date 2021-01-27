Вони закликають не ділити найближчих сусідів на сході і півдні, а забезпечити аналогічну підтримку для отримання вакцин країнами "Східного партнерства" і Західних Балкан.

У Європейському парламенті група депутатів закликає керівництво Євросоюзу допомогти країнам "Східного партнерства", в тому числі Україні, отримати вакцини від COVID-19.

Читайте такожBloomberg: Вакцина від COVID-19 тепер зброя на війні в УкраїніВідповідний лист від 22 січня оприлюднив депутат Європейського парламенту від Литви Петрас Аустрявічус.

Лист спрямовано президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, віце-президенту Європейської комісії, високому представнику ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепу Боррелю, комісару Євросоюзу з питань охорони здоров'я Стеллі Кіріакідес і комісару ЄС з питань європейської політики сусідства і розширення Оліверу Варгеї.

"Ми закликаємо вас підготувати деталізований план, який засвідчуватиме, коли і на яку кількість вакцин мають очікувати наші партнери", - йдеться у листі.

У ньому зазначається, що деякі країни Західних Балкан вже отримали від країн-членів ЄС вакцини у вигляді пожертви.

"Ми заохочуємо такий же підхід до країн "Східного партнерства". Першочергове значення полягає у тому, щоб вакцинувати соціальних працівників, які перебувають на передовій, і групи з високим ризиком. Ми повинні створити можливість нашим сусідам розпочати вакцинацію цих груп якомога скоріше. Більше того, ми повинні зробити усе можливе, аби набуття колективного імунітету в країнах "Східного партнерства" і Західних Балкан відбулося в одночасно можливий час з країнами-членами ЄС", - наголошується у листі.

Євродепутати висловили глибоку стурбованість, що більшість країн-партнерів ЄС зі "Східного партнерства" розраховують виключно на глобальну ініціативу COVAX, через яку не вдасться забезпечити достатню кількість вакцин для населення цих країн, аби сформувати колективний імунітет. До того ж через механізм COVAX вакцинація почнеться лише навесні, що свідчить про значну різницю у часі в порівнянні з країнами-членами ЄС.

"Деякі наші східні партнери вагалися … і розглядають початок застосування російської і китайської вакцин проти COVID-19. Нам бракує інформації про ефективність цих вакцин, і чи відповідають вони необхідним критеріям для реєстраційного дозволу на розповсюдження. Надання цих вакцин, без сумніву, буде застосовано Росією і Китаєм для посилення їхнього впливу у регіоні "Східного партнерства", і як це було у попередніх випадках, підірве значно більшу підтримку ЄС у регіоні", - вважають група євродепутатів.

Вони закликають керівництво ЄС не ділити найближчих сусідів на сході і півдні, та забезпечити аналогічну підтримку для отримання вакцин країнами "Східного партнерства" і Західних Балкан.

Під цим листом підписався 21 депутат Європарламенту.

Як відомо, 6 січня міністри закордонних справ 13 країн-членів Європейського Союзу закликали Єврокомісію створити механізм з надання вакцин від COVID-19 країнам "Східного партнерства", в тому числі Україні.

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Автор: Віталій Саєнко