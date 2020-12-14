Перша партія доз вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech прибула до Канади.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо в сервісі мікроблогів Twitter.
"Це хороша новина. Але наша боротьба з COVID-19 ще не закінчена", — зауважив він в повідомленні.
Прем'єр зауважив: "Ми можемо згладити криву. Ми знаємо, як це зробити — насправді, ми навіть робили це раніше. Нам просто потрібно зробити це знову. Борімось з цим вірусом разом, дотримуючись правил суспільної охорони здоров'я".
Трюдо резюмував, що треба продовжувати зберігати пильність: носити маски, мити руки, а також уникати скупчень людей.
Вакцинація проти коронавірусу: що відомо
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