Прем'єр заявив, що потрібно і далі носити маски та мити руки.

Перша партія доз вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech прибула до Канади.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо в сервісі мікроблогів Twitter.

"Це хороша новина. Але наша боротьба з COVID-19 ще не закінчена", — зауважив він в повідомленні.

Прем'єр зауважив: "Ми можемо згладити криву. Ми знаємо, як це зробити — насправді, ми навіть робили це раніше. Нам просто потрібно зробити це знову. Борімось з цим вірусом разом, дотримуючись правил суспільної охорони здоров'я".

Трюдо резюмував, що треба продовжувати зберігати пильність: носити маски, мити руки, а також уникати скупчень людей.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко