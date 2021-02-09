Пацієнтка була дружиною хворого, який пережив Еболу. Але сама вона не змогла витримати хворобу.

У східній частині Демократичної Республіки Конго виявили новий випадок зараження лихоманкою Ебола. Захворіла жінка, яка згодом померла.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на дані ВООЗ.

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Міністерство охорони здоров'я Демократичної Республіки Конго повідомило, що новий випадок зараження Еболою виявили в Бутембо, а саме в провінції Північне Ківу. Саме там ще в червні 2020 року оголосили про припинення попереднього спалаху.

Жінка з симптомами, схожими на лихоманку Ебола, звернулася за допомогою у місцевий медичний центр. Філія Бутембо Національного інституту біомедичних досліджень (INRB) підтвердила наявність вірусу в зразках.

Пацієнтка була дружиною хворого, який пережив Еболу. Але сама вона не змогла витримати хворобу.

Епідеміологи ВООЗ на місцях розслідують цей випадок. Фахівці вже виявили близько 70 контактів. Також триває дезінфекція приміщень, які відвідувала пацієнтка.

Зразки хворої відправили в головну лабораторію Національного інституту біомедичних досліджень в Кіншасі, аби секвенувати геном для ідентифікації штаму і визначення його зв'язку з попереднім спалахом.

Ебола у Конго: що відомо

Спалах лихоманки Ебола у ДРК тривав майже 2 роки і був другим за величиною у світі.

З 3 481 хворого померли аж 2 299 людини. Натомість вижити вдалося 1 162 пацієнтам.

Бутембо був одним з епіцентрів попереднього спалаху Еболи в східній частині ДРК. Спорадичні випадки захворювання у цій місцевості виникають й досі.

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Автор: УНІАН