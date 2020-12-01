Діжта, що не містить їжі тваринного походження, прискорює процес спалювання зайвих калорій, який призводить до схуднення. Тим самим зникають і кардіометаболічні фактори ризику у людей, що мають зайві кілограми.
Читайте такожНазвано п'ять заборонених продуктів при схудненніПро це свідчать результати дослідження. Автори дослідження довільно розділили добровольців на дві групи. У першій дотримувалася рослинної дієти, а в другій звичного харчування. Всі учасники експерименту мали зайву вагу і не були хворі на діабет. Протягом 16 тижнів у першій групі дотримувалися рослинної дієти з низьким рівнем жирних продуктів, заснованої на фруктах, овочах, цільнозернових і бобових. При цьому ніяких обмежень по калоріях у людей не було. В жодній групі не змінювався показник фізичних навантажень або будь-який лікарський режим, якщо це тільки не було рекомендацій особистих лікарів.
Автори дослідження застосували опосередковану систему з оцінки калорійності для того, щоб з'ясувати, як багато калорій учасники спалювали після стандартного прийому їжі на момент початку і після завершення досліджень. Виявилося, що в рослинній групі інтенсивне спалювання калорій зросло, в середньому, на 18,7% через 16 тижнів. У контрольній групі цей показник істотно не змінився, передає medikforum з посиланням на eurekalert.org.
Дослідники називають отримані висновки революційними для 160 млн американців, що мають зайву вагу і ожиріння. Протягом низки років і навіть десятиліть у людини процес спалювання більшої кількості калорій після кожного прийому їжі може привести до приголомшливих результатів у справі боротьби із зайвою вагою. Правда для цього люди повинні перейти на рослинну дієту, що не кожному до душі.
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