Байден заявив, що обмеження підривають зусилля США з просування гендерної рівності.

Президент США Джо Байден підписав президентський меморандум, яким скасував обмеження на доступ до абортів всередині країни і за кордоном, запроваджені і розширені адміністрацією його попередника Дональда Трампа.

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Як повідомляє Гордон з посиланням на телеканал CNN, обмеження, про які йде мова, вперше в США запровадив ще 40-й президент Рональд Рейган в 1984 році, вони отримали назву "політика Мехіко". Вони передбачали заборону на фінансування урядом США іноземних некомерційних організацій з планування сім'ї, які проводять або просувають аборти.

У різний час "політику Мехіко" влада США то скасовувала, то відновлювала. У 2017 році адміністрація Трампа не тільки відновила це обмеження, але й розширила. Таким чином, заборона охопила широкий спектр організацій – від тих, що займаються лікуванням ВІЛ та імунізацією дітей, до тих, що стурбовані питанням очищення води – розташованих і в США, і за кордоном. Організації могли отримувати фінансування тільки якщо погодяться не проводити аборти і не вести дискусії про них,

Байден заявив, що ці обмеження підривають зусилля США з просування гендерної рівності, а також здатність підтримувати здоров'я жінок, а тому скасував їх.

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Автор: УНІАН