Прості кроки допоможуть впоратися з емоціями.

Серед українців зростає тривога через численні повідомлення про можливе нове вторгнення РФ на територію України.

Платформа "Психологічна підтримка" дала декілька порад, які допоможуть подолати тривогу.

"Тривога − це засіб маніпулювання, а невідомість і невизначеність – родючий грунт для тривоги. Найпоширеніші симптоми тривоги – пришвидшене серцебиття і дихання, підвищене потовиділення, можуть холонути кінцівки або спостерігатися тремор", - нагадують психологи.

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За наявності таких симптомів фахівці радять глибоко вдихати і видихати.

"Якщо є навички медитації − вони стануть у пригоді. Через розуміння, що ви здатні контролювати власне дихання, прийде розуміння, що ви можете контролювати себе, треба усвідомити себе тут і зараз", - наголошують психологи.

Працювати над концентрацію і вмінням переключатися також радять для зменшення тривоги. Спеціалісти пропонують займати себе різноманітними справами, які занурюють в себе на 100%.

"Малювання, ведення щоденника, пересаджування квітів, настільні ігри, читання, фізичні вправи, робота", - перераховують вони.

Для поліпшення свого стану радять приділити увагу власному тілу.

"Завдання в цьому випадку – допомогти собі через тіло, тілесні відчуття. Це може бути ванна, пахучі масла, креми і лосьйони, масаж та самомасаж, дихальні вправи, спортивні заняття чи йога, вправи на релаксацію – їх дуже багато в інтернеті, їх легко знайти", - кажуть психологи.

Радять також дозувати кількість новин і зміцнювати соціальні зв'язки.

"Це свого роду "чарівна паличка", яка може надавати відчуття безпеки та хоробрості, пригнічувати реакцію страху – біологічно, завдяки окситоцину, який виробляється у взаємодії з людьми. Бути в колі близьких, коли страшно, могти з ними розділити свої переживання, а потім добре посміятись – це острівець безпеки, протиотрута страху", - йдеться в порадах.

Тим, хто не може впоратися з емоціями самостійно, пропонують звернутися по допомогу до психологів.

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