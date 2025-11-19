Підпільні цехи виготовляли "харчі" в антисанітарних умовах.

У Київській області діяла група осіб, яка налагодила повний цикл виробництва та реалізації фальсифікованих продуктів харчування під виглядом товарів відомих брендів. Детективи викрили та припинили діяльність зловмисників, повідомляє Бюро економічної безпеки.

В підпільних цехах в антисанітарних умовах виготовляли, фасували та маркували підробки, імітуючи продукцію H.J. Bruggen KG, Bonduelle, "Аквамарин", "Бабусин продукт", "Верес" та інших відомих марок. Після цього фальсифікат потрапляв на ринки та у роздрібні торгові точки.

Правоохоронцями в ході масштабних обшуків було вилучено:

Відео дня

24 тонни продукції, маркованої як ТМ H.J. Bruggen KG;

13,6 тис. одиниць продукції, маркованої як Bonduelle;

185 тис. одиниць продукції, маркованої як інші відомі бренди.

Представники перелічених вище торгових марок підтвердили, що вилучена продукція є контрафактною. Серед іншого також було вилучено обладнання для виготовлення та пакування, поліграфію, сировину. Триває досудове розслідування.

Як відрізнити справжні харчі від підробок

Деякі продукти харчування можна перевірити в домашніх умовах, аби зрозуміти, наскільки вони якісні. Наприклад, вершкове масло можна перевірити на дотик, а потім розчинити його в окропі. Колір води та утворення плівки показують, наскільки продукт є справжнім.

Щодо кисломолочного сиру, то його теж можна перевірити за допомогою окропу – а також за допомогою розчину йоду, яким українці звикли лікувати порізи.

Вас також можуть зацікавити новини: