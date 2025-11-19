Водночас премʼєр Словаччини відстоював плани своєї країни щодо темпів витрат на оборону.

Словаччина звернулася до НАТО з проханням посилити її протиповітряну оборону. Про це розповів премʼєр-міністр країни Роберт Фіцо після зустрічі з очільником військового альянсу Марком Рютте, передає The Guardian.

Також під час перемовин у Братиславі з генсеком НАТО Фіцо відстоював плани Словаччини самостійно визначати темпи та структуру витрат на оборону в найближчі роки, адже більшість членів НАТО збільшують інвестиції в цю сферу.

"Під час спільної дискусії [Фіцо] також попросив генерального секретаря посилити протиповітряну оборону Словаччини", - йдеться в заяві словацького уряду після зустрічі у вівторок ввечері.

Раніше Фіцо заявив, що Словаччина проти фінансування війни в Україні за рахунок російських активів. Раніше він вже погрожував заблокувати санкції проти Росії.

"Ми хочемо припинити війну чи просто її розпалюємо? Ми збираємося надати Україні 140 мільярдів євро, щоб війна продовжувалася. То що це означає? Що війна триватиме щонайменше ще два роки", - сказав словацький премʼєр.

Також він наголошував, що в ЄС втомилися фінансувати Україну. За його словами, сама Словаччина у будь-якому разі не долучатиметься до створення механізму репараційного кредиту.

"Яке б рішення не було прийнято [на рівні ЄС], я хочу, щоб ми в Словаччині чітко це розуміли. Уряд, який я очолюю, ніколи, я наголошую, ніколи, не підпише жодної гарантії кредиту для України на військові витрати. Ми також не витратимо жодного цента з власного державного бюджету на таку мету", - запевнив Фіцо.

