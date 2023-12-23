За місяць кількість нових випадків зросла у 1,5 рази, водночас кількість нових смертей зменшилася на 8%.

За період з 20 листопада по 17 грудня 2023 року кількість нових випадків захворювання COVID-19 зросла на 52% порівняно з попереднім місяцем, коли було зареєстровано понад 850 000 нових випадків. Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

При цьому зазначається, що кількість нових смертей зменшилася на 8% порівняно з попереднім 28-денним періодом, при цьому було зареєстровано понад 3000 нових летальних випадків.

"Станом на 17 грудня 2023 року у світі зареєстровано понад 772 мільйони підтверджених випадків і майже сім мільйонів смертей", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що підтип коронавірусу "Омікрон", був виділений в окремий варіант, що представляє інтерес, окремо від його материнського підтипу, через його швидке поширення в останні тижні. Водночас всьому світі варіант EG.5 "Ерида" залишається найбільш поширеним варіантом.

COVID-19 в Україні

Наразі в Україні зафіксовано пік захворюваності на грип та коронавірус. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, з початку епідемічного підйому захворіло вже 1,3 млн українців.

Він уточнив, що з початку епідеміологічного сезону в Україні від коронавірусу та ГРВІ вже померли 343 людини, серед яких - дві дитини. В середньому ж в Україні зараз з такими діагнозами госпіталізують 4 тис. осіб на тиждень.

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