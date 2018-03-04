На підземній парковці у Києві згоріли близько п'яти автомобілів (фото)

Пожежа сталася у Дарницькому районі Києва.

У Києві внаслідок пожежі в шестиповерховому підземному паркінгу, розташованому за адресою вулиця Єлизавети Чавдар, 13, згоріли два автомобілі.

Про це повідомляється на сторінці в соціальній мережі Facebook Головного управління ДСНС України в Києві.

«3 березня о 21:50 до оперативно-координаційного центру служби «101» надійшла інформація про те, що в шестиповерховому паркінгу на вул. Єлизавети Чавдар, 13, сталася пожежа. Пожежу ліквідували о 22:50. Під час пожежі згоріли два автомобілі, ще 2 пошкоджено», - йдеться в повідомленні.

Інформації про постраждалих немає. Причини займання встановить слідство.

Разом з тим на сторінці спільноти dtp.kiev.ua в Facebook повідомлялося, що внаслідок пожежі згоріло близько 5 автомобілів.

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