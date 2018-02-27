У Києві спалили автомобіль відомого адвоката

Двоє чоловіків кинули під припаркований Lexus сумку і втекли. Сумка була наповнена пластиковими пляшками із запальною сумішшю

У ніч на 27 лютого у дворі житлового будинку підпалили іномарку. Пригода сталася на вулиці Михайла Омеляновича-Павленка.

Як повідомляє "Інформатор", авто загорілося приблизно в 23:40. Двоє чоловіків кинули під припаркований Lexus сумку і втекли. Після цього машина спалахнула. Сумка була наповнена пластиковими пляшками з запальною сумішшю. Якою саме — встановить слідство.

Палаючу машину помітив охоронець автостоянки. Він намагався загасити пожежу вогнегасником, але це не дало ніяких результатів. Чоловік викликав рятувальників і патрульних. У Lexus повністю згорів двигун. Полум'я також зачепило припарковану поруч Volvo. В автомобілі трохи розплавився бампер і радіаторні грати. На місці працювала патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Ніхто не постраждав.

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Як вдалося з'ясувати, машина 2005 року виробництва належить адвокату Віктору Петруненко. Він стверджує, що підпал його Lexus — це попередження.

"За його словами, таким чином його намагаються залякати люди народного депутата облради Віктора Світовенка, проти якого адвокат вже близько 15 років веде справу за фактом незаконного заволодіння об'єктом нерухомості по вулиці Шота Руставелі, 11. Віктор Петруненко впевнений, що на цьому Світовенко не зупиниться. Тому має намір просити у правоохоронців виділити йому охорону", - сказано в повідомленні.

Раніше в Одесі біля "Привозу" сталася стрілянина.