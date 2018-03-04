Внаслідок ДТП під Москвою загинув один українець, ще один постраждав – МЗС

У зовнішньополітичному відомстві висловили співчуття рідним загиблого.

Міністерство закордонних справ України заявляє про загибель одного громадянина України та одного постраждалого українця в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Московській області.

Читайте такожУ Польщі при зіткненні авто з потягом загинули четверо українців (фото, відео)Про це у Twitter повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

"За попередньою інформацією, внаслідок аварії в РФ загинув 1 громадянин України. Один постраждав. Консули надають допомогу. Співчуття рідним", - написала Беца.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Підмосков'ї автобус, у якому перебували переважно громадяни України, зіткнувся зі снігоприбиральною машиною.

В автобусі було 20 людей включно з двома водіями. Одна людина загинула і троє постраждали.