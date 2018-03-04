У Підмосков'ї автобус з українцями зіткнувся зі снігоприбиральною машиною, є загиблий – ЗМІ
16:06, 04 березня 2018Інциденти
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За інформацією МВС РФ, в автобусі перебували 20 осіб.
Під Москвою потрапив в ДТП автобус з українцями / prm
У Чеховському районі Підмосков'я рейсовий автобус з українцями зіткнувся зі снігоприбиральною машиною. В інциденті загинула щонайменше одна людина, ще троє постраждали.
Читайте такожНа Бориспільському шосе через смертельну ДТП утворився довжелезний затор (відео)Як повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на управління МВС РФ по Московській області, в автобусі перебували 20 осіб – переважно громадян України.
Відзначається, що ДТП сталося близько 13:45 в районі 78 кілометру автодороги "Крим".
Нагадаємо, 28 лютого В Польщі в результаті зіткнення легкового автомобіля з потягом загинули четверо громадян України.
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