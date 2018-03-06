ДТП з кортежем Порошенка: потерпілий виявився колишнім працівником МВС

Операцію дідусеві, що постраждав від кортежу президента, ще не робили.

88-річний пенсіонер, який постраждав у сьогоднішній ДТП з кортежем президента, виявився колишнім працівником МВС.

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Про це "Вестям" розповів син потерпілого.

Операцію дідусеві, що постраждав від кортежу президента, ще не робили. Лікарі зараз готують його до неї.

За словами сина потерпілого, Василю Андрійовичу (прізвище не назвав) 87 років, наприкінці березня у нього день народження. "Ми живемо неподалік від місця аварії. Батько вийшов за продуктами. Мама теж дуже літня жінка, майже не ходить", - сказав син Василя Андрійовича. Раніше він працював на одній з керівних посад в МВС при Радянському Союзі.

Як повідомляв УНІАН, службовий автомобіль поліції, який супроводжував кортеж президента, збив в центрі Києва літнього чоловіка. За попередньою інформацією лікарів, у постраждалого – перелом ноги та струс головного мозку. Його доставили в лікарню.