Азербайджанський журналіст Гусейнов заявив про спробу свого викрадення в Києві

За словами журналіста, йому вдалося втекти від викрадачів, стрибнувши у вікно.

Опозиційний азербайджанський журналіст Фікрат Гусейнов заявив, який знаходиться в Києві, заявив, що 5 березня його намагалися затримати особи в цивільному.

Читайте такожУкраїнська влада посилила тиск на критиків та громадські організації - Amnesty InternationalЯк розповів журналіст в коментарі «Громадському», в 23:00 5 березня до орендованої ним квартири прийшли четверо чоловіків, що назвалися співробітниками поліції. Вони заявили, що розшукують Гусейнова за запитом Інтерполу і вимагали впустити їх. В Україні журналісту загрожує екстрадиція до Азербайджану.

При цьому, на даний момент Гусейнову невідомо, чи є рішення суду про його екстрадицію.

Журналіст зателефонував власнику квартири, і коли він прибув на місце, відкрив двері. За його словами, чоловіки увійшли і почали бити його, в результаті вибивши Гусейнову три зуби.

Після втручання господаря квартири чоловіки заявили, що будуть чекати Гусейнова в машині. Журналісту вдалося втекти, вистрибнувши з вікна. При цьому він пошкодив руку.

За словами потерпілого, наступного дня він повідомив про інцидент в посольство Нідерландів.

Гусейнов вважає, що правоохоронні органи України та Азербайджану «діють у змові», і довіряти можна лише європейським правоохоронцям.

Зазначається, що в жовтні минулого року Фікрата Гусейнова затримали в аеропорту «Бориспіль». За словами прикордонників, його було оголошено у міжнародний розшук. В подальшому суд заарештував Гусейнова на 18 діб, але через 2 тижні його адвокати домоглися для нього звільнення з-під варти.

Гусейнов працював в азербайджанській газеті «Азадліг» з 2003 року. У 200 році його викрали, побили і поранили ножем. Після цього він емігрував до Нідерландів.

Раніше в НСЖУ повідомляли, що в минулому році зафіксовано 90 випадків застосування фізичної сили до журналістів, але розкриття цих злочинів знаходиться на нульовому рівні.