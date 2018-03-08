На бульварі Дружби народів у Києві зіткнулись сім автомобілів (відео)
20:13, 08 березня 2018Інциденти
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За попередньою інформацією, потерпілих у масштабному ДТП немає.
У Києві сталась масштабна ДТП / prm
На бульварі Дружби народів у Києві сталася ДТП за участю семи автомобілів.
Читайте такожСтан потерпілого у ДТП з кортежем Порошенка погіршився (відео)Про це йдеться в повідомленні проекту dtp.kiev.ua на сторінці у Facebook.
"Масова ДТП в Києві на бул. Дружби народів, в напрямку моста Патона. Попередньо, зіткнулися 7 авто. Без потерпілих", – йдеться в повідомленні.
Напередодні повідомлялось, що через ожеледицю у Києві сталися понад десяток ДТП, через що вулиці столиці паралізували 9-бальні затори.
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