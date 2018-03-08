На бульварі Дружби народів у Києві зіткнулись сім автомобілів (відео)

За попередньою інформацією, потерпілих у масштабному ДТП немає.

На бульварі Дружби народів у Києві сталася ДТП за участю семи автомобілів.

Читайте такожСтан потерпілого у ДТП з кортежем Порошенка погіршився (відео)Про це йдеться в повідомленні проекту dtp.kiev.ua на сторінці у Facebook.

"Масова ДТП в Києві на бул. Дружби народів, в напрямку моста Патона. Попередньо, зіткнулися 7 авто. Без потерпілих", – йдеться в повідомленні.

Напередодні повідомлялось, що через ожеледицю у Києві сталися понад десяток ДТП, через що вулиці столиці паралізували 9-бальні затори.