Через численні ДТП столицю паралізували 9-бальні затори

Через ожеледицю на дорогах сьогодні у столиці сталося більше десятка ДТП.

Через ожеледицю сьогодні у Києві сталося понад десяток ДТП, через що вулиці столиці паралізували 9-бальні затори.

Про це свідчать данні Google. Найбільші затори спостерігаються у центральній частині міста. Так, затори паралізували рух по бульв. Лесі Українки, вул. Євгена Коновальця, бульв. Дружби Народів, бульв. Тараса Шевченка, вул. Жилянській, вул. Саксаганського, вул. Січових Стрільців, просп. Воздухофлотському, вул. Вадима Гетьмана від Індустріального шляхопроводу до станції метро "Шулявська", бульв. Чоколівському та районі Севастопольської площі.

Частково паралізовано рух по Кільцевій дорозі у районі перетину з вул. Чорновола у напрямку Одеської площі та в районі Теремки-2 у зворотньому напрямку.

Також на лівому березі столиці спостерігаються затори на Броварському проспекті від метро "Чернігівська" до метро "Лісова", в районі Дарницької площі, через ДТП ускладнено рух по вул. Братиславській, вул. Гната Хотхевича та просп. Гагаріна.

Як повідомляв УНІАН, за синоптики попереджають про небезпечну ожеледицю на Київщині ы завтра, 8 березня.