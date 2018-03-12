У Полтаві без газу залишились 30 житлових будинків та дві котельні
У Полтаві через розгерметизацію газопроводу залишилось без газопостачання 30 приватних житлових будинків, а також 2 котельні, що забезпечують теплопостачанням 6 гуртожитків, 2 медзаклади та школу-інтернат.
Читайте такожПрикрутили: Порошенко подякував українцям за скорочення споживання газуПро це повідомляється на сайті ДСНС України. Зазначається, що розгерметизація газопроводу сталася о третій ночі 12 березня.
«12 березня о 03:00 у м. Полтава через розгерметизацію газопроводу діаметром 125 мм залишилось без газопостачання 30 приватних житлових будинків та 2 котельні, що забезпечують теплопостачанням 6 гуртожитків, 2 медичні заклади та 1 школу-інтернат (близько 3 тис. абонентів)», - вказано у повідомленні.
На місці події працює аварійна бригада ПАТ «Полтавгаз».
Повідомляється також, що станом на 7 ранку у місті Сміла Черкаської області без газопостачання залишаються 3 котельні: без теплопостачання залишаються 57 будинків, 3 дитячі садочки, 1 медичний заклад та 1 школа.
Підключення котелень до газопостачання заплановано на 12 березня.
Нагадаємо, ще на початку лютого регіональна газорозподільна компанія "Черкасигаз" відключила від газопостачання всі котельні міста Сміла Черкаської області.