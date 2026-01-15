Україна і США проведуть нові переговори: Сибіга розкрив деталі

Наразі остаточно визначається формат і можливі результати зустрічі з американцями.

Зустріч між українською і американською делегаціями під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі наступного тижня готується. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив на пресконференції у Києві.

"Українська делегація найвищого рівня братиме участь у форумі у Давосі. Сам характер цього форуму визначає порядок подій, зустрічей, які українська делегація буде проводити на цьому майданчику. Фокус, безумовно, буде на відбудові України, на захисті нашої енергетики, на безпеці, безпекових гарантіях", - відзначив Сибіга.

У зв’язку з цим, міністр додав, що усі члени української делегації активно готуються до Всесвітнього економічного форуму, аби "максимально використати перебування української делегації для досягнення тих цілей, які ставить президент Зеленський для зміцнення стійкості України".

"І, безумовно, будуть контакти з американською стороною. Ми зараз перебуваємо у контакті, аби фіналізувати той формат, ті результати, які слід очікувати з американською стороною", - підкреслив Сибіга.

Переговори в Давосі: останні новини

Як повідомляв УНІАН, президенти України та США у Давосі мають підписати угоду про "процвітання" й післявоєнне відновлення України на суму обсягом 800 мільярдів доларів.

Водночас, зустріч Зеленського і Трампа мають намір відвідати лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії, а також президентка Європейської комісії. Ці представники "Великої сімки" планують переконати президента США підтримати гарантії безпеки для України, які повинні набути чинності після запровадження режиму припинення вогню. Очікується, що зустріч відбудеться 21 січня.

