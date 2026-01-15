Найжорстокіша зима війни: холод змушує деяких киян говорити про поступки РФ, - NYT

Мета Кремля - підірвати моральний дух населення та змусити українську владу до поступок на мирних переговорах.

Цієї зими російські удари по енергетичній інфраструктурі Києва стали найруйнівнішими за весь час війни. Кремль змінив стратегію й зосередився на ізоляції та знищенні енергозабезпечення столиці, Одеси та Дніпра, пише The New York Times.

Мета Кремля - підірвати моральний дух населення та змусити українську владу на поступки у мирних переговорах.

Видання пише, що кияни втомлюються від тривалого життя у холоді й темряві, що може впливати на настрої. Проте більшість з них переконана, що потрібно продовжувати триматись.

Так, 23-річний юрист Володимир Дородко спав минулої ночі в пуховій куртці. Після нічного вибуху поблизу він вийшов подивитися на уламки, серед яких були тонкі пластівці чорного вуглецевого волокна з крил дрона. Зараз це щоденна картина в Києві.

"Багато людей втомилися", - сказав пан Дородко.

Він додав, що труднощі змушують деяких українців стверджувати, що війну слід закінчити навіть за умови територіальних поступок.

"Матері синів, які служать в армії, кажуть прямо: давайте віддамо їм Донбас, щоб люди не гинули і нас не бомбили", – сказав пан Дородко.

Він заявив, що виступає проти передачі цього східного регіону України, як того вимагає Росія, оскільки, на його думку, це лише розпалить апетит Кремля на ще більше.

Українці, за словами пана Дородка, не мають іншого вибору, як триматися. Він сказав, що бачить один плюс у втраті опалення - продукти не псуються, коли холодильник не працює. Він просто кладе їх на холодне підвіконня.

Пані Михайлюк і пан Гончарук, подружжя з маленьким сином, намагалися вести нормальне життя протягом війни. Потім настала ця зима. У квартирі було нестерпно холодно.

"Люди думають, що якщо мирна угода близька, то ситуація може покращитися", - сказала пані Михайлюк. "Але це неправда. Не покращується. Стає гірше".

За даними міської влади, близько 500 багатоквартирних будинків у столиці повністю залишилися без опалення, що стало наймасштабнішим збоєм за весь час повномасштабного вторгнення.

Хоча основні бойові дії точаться далеко від Києва, на сході країни, столиця залишається символічною ціллю. Київ недосяжний для наземних військ, але перебуває в радіусі дії вибухових дронів і ракет. Мета Росії - зробити місто непридатним для життя.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко зазначив, що тактика Російської Федерації змінилася. За його словами, тепер удари повторюються приблизно кожні два тижні, причому росіяни цілять саме в ті об'єкти, де тривають ремонтні роботи.

"Мета Росії, здається, полягає в тому, щоб ізолювати ці міста від національної мережі, а потім підірвати їхні електростанції. Залпи повторюються приблизно кожні два тижні, щоб перешкодити ремонту. Вони намагаються вразити райони, де проводяться ремонтні роботи. У нас багато поранених і загиблих енергетиків", - зазначив Харченко.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповідав, що імовірність евакуації Києва через ситуацію в енергетиці - мізерна.

Раніше прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомляла, що вже з четверга в Києві можуть бути запроваджені полегшені графіки подачі електроенергії. Проте це можливо лише за умови, якщо не буде нових атак на інфраструктуру.

У січні Росія посилила обстріли енергетичної інфраструктури Києва. РФ атакувала столичні теплоелектроцентралі - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 - залишивши без тепла половину Києва.

