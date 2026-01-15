Зеленський анонсував рішення щодо комендантської години вже сьогодні

Зокрема, маються на увазі достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди.

Рішення щодо змін у правилах комендантської години в Києві мають бути ухвалені вже сьогодні. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram за підсумками спецнаради за участі премʼєр-міністра Юлії Свириденко та профільних урядовців, представників обласних та місцевих органів влади Києва та області, Харкова, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини.

Як зазначив Зеленський, обговорено багато робочих деталей, але треба вирішувати максимально оперативно надзвичайно багато проблем.

"Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста. Вже сформовано постійно діючий штаб для столиці, його робота куруватиметься на урядовому рівні", - зазначив Зеленський.

Президент очікує від місцевої влади повної співпраці та взаємодії.

Нові рішення

"Сьогодні будуть рішення щодо комендантської години – потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості", - наголосив Зеленський.

За його словами, Міністерство внутрішніх справ України забезпечить перевірку та збільшення мережі пунктів підтримки та обігріву в містах.

Глава держави зазначив, що стосовно Києва – це окрема робота. Зокрема, станом на зараз київські пункти підтримки потребують посилення.

Що робитиме уряд

Як підкреслив Зеленський, уряд України повинен негайно, сьогодні протягом дня забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватною сферою.

"Очікую також негайного спрощення регуляцій для підключення в мережу додаткового обладнання", - додав президент.

Інші регіони України

При цьому, Зеленський вдячний обласній та міській владі Харкова за дуже відповідальний підхід в організації роботи енергосфери у надзвичайних обставинах.

"Взяли в роботу запити від Дніпровщини – Дніпро, Кривий Ріг, інші міста та громади регіону. Доручив уряду окремо опрацювати запити та ситуацію на Чернігівщині. Окремо обговорили ситуацію в Бориспільському та Броварському районах Київщини. Непроста ситуація на Сумщині – стараємося допомогти. На вечір сьогодні очікую доповідей щодо виконання тих речей, які визначені", - зазначив Зеленський.

Ситуація в енергетиці України

Як повідомляв УНІАН, внаслідок постійних російських ракетних і дронових ударів в енергетиці України запроваджується режим надзвичайної ситуації.

Зміни стосовно комендантської години для деяких міст і громад можуть бути у тому разі, якщо це дозволятиме безпекова ситуація.

