Кухарі і десантники: РФ перекидає резерви на Запорізький напрямок, - Волошин

Комплектування російських штурмових груп відбувається у тому числі за рахунок підрозділів забезпечення.

Росія перекидає на Запорізький напрямок підрозділи з інших ділянок фронту – у штурмовики йдуть навіть кухарі та водії. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"За даними нашої розвідки, з Херсонського напрямку знімаються і кидаються на Запорізький напрямок для підтримання темпів наступальних дій. Це, здебільшого, підрозділи їхніх повітряно-десантних військ", – сказав він.

Також, за словами Волошина, росіяни перекидають підрозділи з Криму в район Кам'янського Запорізької області.

Речник розповів, що йдеться про підрозділи для закріплення та операторів безпілотників.

Крім того, він поінформував, що на цьому напрямку, за даними розвідки, комплектування штурмових груп відбувається за рахунок підрозділів забезпечення.

"Тобто, знову вони кидають всіх, хто є, на штурми. Не нові приходять штурмовики, а знімають з Херсона, перекидають з Криму, комплектують підрозділи всілякими кухарями, водіями, артилеристами – їх кидають на штурми", – сказав Волошин.

Бої на Запоріжжі

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, росіяни розглядають бої за місто Гуляйполе як можливість для просування далі в напрямку Оріхового, а після захоплення цього населеного пункту рухатися у бік міста Запоріжжя.

Військовий оглядач Денис Попович раніше висловив думку, що якщо окупанти захоплять місто Гуляйполе, війна не закінчиться для України поразкою. "Тобто, вони послідовно виконують кілька завдань, які мають їх наблизити до Запоріжжя, щоб створити для обласного центру великі проблеми, які будуть пов’язані з обстрілом", - наголосив експерт.

