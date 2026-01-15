'Європейські Гаваї' визнали найпопулярнішим туристичним напрямком світу в 2026 році

Португальський острів Мадейра, який нерідко називають "Європейськими Гаваями", визнали найпопулярнішим туристичним напрямком світу в 2026 році.
Згідно зі свіжим рейтингом Travelers' Choice Awards від платформи TripAdvisor, цей португальський острів в Атлантичному океані, на захід від Середземного моря, може похвалитися чудовими пейзажами, садами, квітами і тропічним кліматом.
Автори добірки підкреслюють, що вздовж узбережжя Мадейри розкидано безліч пляжів. Серед найвідоміших – Кальєта, один з найкращих курортів Мадейри. Цей пляж відрізняється золотистим піском, кришталево чистою водою і пристанню для яхт. Пляж також чудово підходить для різних водних видів спорту, таких як веслування на каное і віндсерфінг.
Крім того, в Лідо, популярному курортному районі португальської столиці Фуншала, є великий і малий відкриті басейни з морською водою, які також мають прямий вихід до моря.
Тим часом, для любителів гольфу на острові Мадейра є кілька першокласних полів, в тому числі у Фуншалі.
10 найпопулярніших туристичних напрямків світу в 2026 році за версією TripAdvisor
- Мадейра, Португалія
- Тбілісі, Грузія
- Чикаго, США
- Куїнен, В'єтнам
- Пуерто-Ескондо, Мексика
- Мілан, Італія
- Глазго, Велика Британія
- Абу-Дабі, ОАЕ
- Ресіфі, Бразилія
- Сан-Карлос-де-Барілоче, Аргентина
Зазначимо, що рейтинг складався на основі тисяч відгуків користувачів платформи.
