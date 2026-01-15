'Європейські Гаваї' визнали найпопулярнішим туристичним напрямком світу в 2026 році

Острів Мадейра може похвалитися чудовими пейзажами, пляжами і тропічним кліматом.

Португальський острів Мадейра, який нерідко називають "Європейськими Гаваями", визнали найпопулярнішим туристичним напрямком світу в 2026 році.

Мадейра – найтрендовіший напрямок світу 2026 року

Згідно зі свіжим рейтингом Travelers' Choice Awards від платформи TripAdvisor, цей португальський острів в Атлантичному океані, на захід від Середземного моря, може похвалитися чудовими пейзажами, садами, квітами і тропічним кліматом.

Автори добірки підкреслюють, що вздовж узбережжя Мадейри розкидано безліч пляжів. Серед найвідоміших – Кальєта, один з найкращих курортів Мадейри. Цей пляж відрізняється золотистим піском, кришталево чистою водою і пристанню для яхт. Пляж також чудово підходить для різних водних видів спорту, таких як веслування на каное і віндсерфінг.

Відео дня

Крім того, в Лідо, популярному курортному районі португальської столиці Фуншала, є великий і малий відкриті басейни з морською водою, які також мають прямий вихід до моря.

Тим часом, для любителів гольфу на острові Мадейра є кілька першокласних полів, в тому числі у Фуншалі.

10 найпопулярніших туристичних напрямків світу в 2026 році за версією TripAdvisor

Мадейра, Португалія Тбілісі, Грузія Чикаго, США Куїнен, В'єтнам Пуерто-Ескондо, Мексика Мілан, Італія Глазго, Велика Британія Абу-Дабі, ОАЕ Ресіфі, Бразилія Сан-Карлос-де-Барілоче, Аргентина

Зазначимо, що рейтинг складався на основі тисяч відгуків користувачів платформи.

Інші ідеї для подорожей у 2026 році

Як повідомляв УНІАН, також рейтинг Travelers' Choice Awards визначив найкращі міста світу для соло-туристів у 2026 році. Очолила його ірландська столиця Дублін.

Тим часом, найбільше в світі видавництво про подорожі Lonely Planet назвало 13 найкращих напрямків Європи для відвідування цієї весни, розбивши їх при цьому по місяцях.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.