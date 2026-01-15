Сибіга різко відреагував на заяву Червоного Хреста про Бєлгород

За його словами, хибна моральна еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, є неприйнятною.

У Міжнародному Комітеті Червоного Хреста заявили, що нещодавні удари по критично важливій інфраструктурі в Україні та Росії залишили мільйони людей майже без електроенергії, води та опалення на тлі мінусових температур у Києві, Дніпрі, Донецьку, Бєлгороді та інших районах. Про це йдеться у заяві організації, опублікованій в соцмережі Х.

"Напади, що завдають непропорційної шкоди цивільному населенню, зокрема позбавляють його доступу до основних послуг, таких як електроенергія та опалення, які є необхідними для виживання зараз, заборонені", - зазначили в організації.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву Червоного Хреста, назвавши її "ганебною". За його словами, хибна моральна еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, є неприйнятною.

"На відміну від Росії, Україна діє в рамках міжнародного гуманітарного права та нашого невід'ємного права на самооборону. Не дивно, що репутація МКЧХ перебуває в кризі внаслідок таких заяв, які відбілюють російські воєнні злочини та ще більше підривають довіру до організації, особливо враховуючи її тривалу нездатність забезпечити систематичний доступ до українських військовополонених та цивільних осіб, незаконно утримуваних Росією", - зазначив очільник МЗС.

Він також підкреслив, що голову делегації МКЧХ в Україні буде викликано до МЗС України для пояснень.

"Я також запрошую людей, які написали та схвалили цю заяву, залишити свої теплі офіси, приїхати до України та провести день у холодному будинку. Можливо, до них повернеться відчуття реальності", - додав Сибіга.

Критика на адресу Червоного Хреста

Як повідомляв УНІАН, ще у 2024 році уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що вимагатиме від донорів МКЧХ припинити фінансування організації, оскільки вона покриває російські злочини.

Він зазначив, що Міжнародна федерація не виключила зі свого складу російський червоний хрест попри їхні ймовірні злочинні дії. Лубінець наголошував, що є приклади, аргументи і факти про їхні ймовірні злочини та вимагав проведення прозорого розслідування дій російського Червоного Хреста та його виключення з Федерації.

