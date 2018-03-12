В Одесі п'яний дезертир влаштував потрійне ДТП
17:46, 12 березня 2018Інциденти
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Внаслідок зіткнення за медичною допомогою звернулися п'ять людей.
Наразі правоохоронці проводять відповідні невідкладні заходи / фото УНІАН
В Одесі внаслідок ДТП, спровокованого п'яним дезертиром, постраждали п'ятеро людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції Одеси, 11 березня близько 23.30 на вулиці Бугаєвської сталося зіткнення трьох автомобілів.
Зокрема, водій автомобіля Volkswagen виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілями «ВАЗ» і Nissan. Внаслідок зіткнення за медичною допомогою звернулися п'ять людей.
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Як з'ясувалося, водій Volkswagen, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, перебував у розшуку за дезертирство.
Наразі правоохоронці проводять відповідні невідкладні заходи.
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