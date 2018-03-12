В Одесі п'яний дезертир влаштував потрійне ДТП

Внаслідок зіткнення за медичною допомогою звернулися п'ять людей.

В Одесі внаслідок ДТП, спровокованого п'яним дезертиром, постраждали п'ятеро людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції Одеси, 11 березня близько 23.30 на вулиці Бугаєвської сталося зіткнення трьох автомобілів.

Зокрема, водій автомобіля Volkswagen виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілями «ВАЗ» і Nissan. Внаслідок зіткнення за медичною допомогою звернулися п'ять людей.

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Як з'ясувалося, водій Volkswagen, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, перебував у розшуку за дезертирство.

Наразі правоохоронці проводять відповідні невідкладні заходи.

Раніше в Одесі іномарка збила на смерть двох пішоходів та врізалася у стовп.